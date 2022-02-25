Сорин об отмене этапа Кубка мира в Тюмени: «Непонятно, почему так быстро приняли решение. Начинают смешивать спорт с политикой»

Тренер российских лыжников Егор Сорин прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 18 по 20 марта, из-за ситуации на Украине.

«Конечно, печально, что такое происходит. В России и так было мало этапов Кубка мира, все спортсмены и зрители ждали этого. Много знакомых забронировали билеты, гостиницы, хотели посмотреть на наших лыжников.

Мне непонятно, почему так быстро приняли решение. Начинают смешивать спорт с политикой, мне сложно комментировать то, что происходит сейчас. Не очень компетентен в этом вопросе.

Все лыжники настроены хорошо завершить Кубок мира. Последние события не дают расслабиться, все в напряжении. Это не то, чего мы хотели после Олимпиады.

Были такие успешные результаты в Пекине, а по приезде домой происходящее заставило забыть об Олимпиаде», – сказал Сорин.

FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 в России из-за ситуации на Украине. В том числе – финал Кубка мира по лыжам в Тюмени