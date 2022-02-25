Лыжные федерации Финляндии и Германии откажутся от выступлений на соревнованиях в России

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Ассоциация лыжного спорта Финляндии отказалась от участия в этапах Кубка мира на территории России.

Причиной решения стали текущие события на Украине.

«Совет единогласно решил, что мы не будем отправлять спортсменов в Россию, учитывая серьезность ситуации», – заявил глава финской федерации Маркку Хаапасалми.

Как сообщает немецкое издание Merkur, от соревнований в России также откажется Ассоциация лыжного спорта Германии.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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