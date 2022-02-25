Ииво Нисканен о ситуации на Украине: «Надеюсь, что все это не повлияет на спортсменов»

Финский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен считает, что финал Кубка мира не будет проводиться в России связи с текущей ситуацией на Украине.

«Не думаю, что финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Но я не следил за возможными вариантами переноса в последние несколько дней, так что ничего не могу об этом сказать.

Надеюсь, что все это не повлияет на спортсменов и что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимаются совсем не в сборной России по лыжным гонкам», – сказал Нисканен.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.