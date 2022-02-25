Ииво Нисканен о ситуации на Украине: «Надеюсь, что все это не повлияет на спортсменов»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Финляндии Ииво Нисканен Политика Лыжи

Финский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен считает, что финал Кубка мира не будет проводиться в России связи с текущей ситуацией на Украине.

«Не думаю, что финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Но я не следил за возможными вариантами переноса в последние несколько дней, так что ничего не могу об этом сказать.

Надеюсь, что все это не повлияет на спортсменов и что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимаются совсем не в сборной России по лыжным гонкам», – сказал Нисканен.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные