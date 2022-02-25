Федерация лыжных видов спорта Норвегии заявила, что ее спортсмены не будут выступать в России, и обратилась в FIS с просьбой перенести соревнования

Федерация лыжных видов спорта Норвегии обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой перенести все запланированные соревнования из России.

Глава норвежской федерации Эрик Ресте заявил, что норвежские спортсмены не будут выступать на стартах, которые проводятся в России, из-за ситуации на Украине.

«Мое личное мнение – проведение соревнований в стране, которая причиняет огромные страдания другим народам, вторгаясь и применяя оружие, абсолютно исключено.

Я повторил свое сегодняшнее обращение в FIS и надеюсь, что соревнования быстро отменят или перенесут. Безопасность спортсменов всегда будет самым важным, и мы не собираемся отправлять ни одного атлета для выступлений в России», – заявил Ресте.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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