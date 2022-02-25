Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области не состоится. Иностранные команды отозваны

Этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти 26-27 февраля в Челябинской области, не состоится. Спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.

«Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях.

В свою очередь Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится.

Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта», – говорится в сообщении организаторов этапа.

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