Клэбо о выступлении Валнеса в командном спринте: «Это было потрясающе. Он заставил выглядеть мальчишками Большунова и Нисканена»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление партнера по команде Эрика Валнеса в командном спринте на Олимпиаде в Пекине, где они взяли золото.

На своих этапах Валнес боролся с россиянином Александром Большуновым и финном Ииво Нисканеном.

«Это было потрясающе. Он заставил Большунова и Ииво, которые были невероятно сильны, выглядеть мальчишками.

Мы выступаем как команда. Не только мы двое. Вчера на вечернем собрании было много людей, которые внесли свой вклад. Это командная победа. Поэтому она особенно много значит. Это большой день для нас обоих», – сказал Клэбо.

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