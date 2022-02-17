Ииво Нисканен завершил выступления на Олимпиаде в Пекине

Трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен заявил, что завершил выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. В гонке свободным стилем на 50 км он не выступит.

На этих Играх Нисканен стал чемпионом в классической гонке на 15 км, взял серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.

«Для меня гонки в морозном Китае подошли к концу. Было приятно соревноваться, возможно, в лучшей форме за всю карьеру, и забрать домой сразу несколько медалей.

Теперь я направляюсь домой, чтобы отдохнуть, а затем все внимание – на путь к следующей Олимпиаде», – написал Нисканен.