Олимпиада-2022, 6 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

6 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
6 февраля
Расписание финалов
Сноуборд
Слоупстайл, женщины
5.24 Матч! Арена
Горные лыжи
Скоростной спуск, мужчины
6.00 Матч ТВ
Лыжные гонки
Скиатлон, мужчины
10.00 Первый канал
Российские участники: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Денис Спицов
Конькобежный спорт
5000 м, мужчины
11.30 Матч ТВ
Российские участники: Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Руслан Захаров
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин, мужчины
15.00 Матч! Страна
Российские участники: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров, Роман Трофимов
Фристайл
Могул, женщины
15.40 Матч! Арена
Российская участница: Анастасия Смирнова
Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко выступят в квалификации (старт – 13.00)
Сани
Одиночки, мужчины
16.15 Матч ТВ
Российские участники: Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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