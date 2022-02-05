Олимпиада-2022, 6 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

6 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

6 февраля

Расписание финалов

Сноуборд

Слоупстайл, женщины

5.24 Матч! Арена

Горные лыжи

Скоростной спуск, мужчины

6.00 Матч ТВ

Лыжные гонки

Скиатлон, мужчины



10.00 Первый канал

Российские участники: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Денис Спицов

Конькобежный спорт

5000 м, мужчины



11.30 Матч ТВ

Российские участники: Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Руслан Захаров

Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, мужчины

15.00 Матч! Страна

Российские участники: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров, Роман Трофимов

Фристайл

Могул, женщины

15.40 Матч! Арена

Российская участница: Анастасия Смирнова

Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко выступят в квалификации (старт – 13.00)

Сани

Одиночки, мужчины

16.15 Матч ТВ

Российские участники: Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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