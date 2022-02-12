Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых участников Олимпиады-2022 в социальных медиа, Большунов – 2-й, Кондратюк – 3-й

Российская фигуристка , по данным компании «Медиалогия», возглавляет рейтинг упоминаемости российских участников Олимпийских игр в социальных медиа.

Исследование проведено в русскоязычном сегменте соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, TikTok, форумы и блоги). На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – фигурист Марк Кондратюк.

В первой пятерке три представителя фигурного катания.

Топ-20 российских спортсменов-участников Олимпийских игр по упоминанию в соцсетях:

Камила Валиева (фигурное катание) – 142,00 тысяч Александр Большунов (лыжные гонки) – 88,1 Марк Кондратюк (фигурное катание) – 37,0 Денис Спицов (лыжные гонки) – 36,1 (фигурное катание) – 33,7 Наталья Непряева (лыжные гонки) – 32,9 (фигурное катание) – 29,2 Александр Логинов (биатлон) – 26,6 (фигурное катание) – 25,7 Кристина Резцова (биатлон) – 23,5 Эдуард Латыпов (биатлон) – 22,7 (фигурное катание) – 22,2 Ульяна Нигматуллина (биатлон) – 20,5 Александр Терентьев (лыжные гонки) – 17,4 Евгений Климов (прыжки с трамплина) – 16,7 Семен Елистратов (шорт-трек) – 15,2 Татьяна Иванова (санный спорт) – 15,1 Максим Цветков (биатлон) – 14,7 Анастасия Смирнова (фристайл) – 14,3 Вик Уайлд (сноуборд) – 13,2

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