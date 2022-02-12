Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых участников Олимпиады-2022 в социальных медиа, Большунов – 2-й, Кондратюк – 3-й

Теги сборная России лыжные гонки прыжки с трамплина сноуборд фристайл Олимпийская сборная России шорт-трек Санный спорт Олимпиада-2022 Татьяна Иванова Александр Логинов Никита Кацалапов Виктория Синицина Максим Цветков Семен Елистратов Вик Уайлд Эдуард Латыпов Кристина Резцова Наталья Непряева Евгений Климов Денис Спицов Анастасия Мишина Александр Большунов Александр Галлямов Анастасия Смирнова Александр Терентьев Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева, по данным компании «Медиалогия», возглавляет рейтинг упоминаемости российских участников Олимпийских игр в социальных медиа.

Исследование проведено в русскоязычном сегменте соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, TikTok, форумы и блоги). На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – фигурист Марк Кондратюк. 

В первой пятерке три представителя фигурного катания. 

Топ-20 российских спортсменов-участников Олимпийских игр по упоминанию в соцсетях:

  1. Камила Валиева (фигурное катание) – 142,00 тысяч
  2. Александр Большунов (лыжные гонки) – 88,1
  3. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 37,0
  4. Денис Спицов (лыжные гонки) – 36,1
  5. Анастасия Мишина (фигурное катание) – 33,7
  6. Наталья Непряева (лыжные гонки) – 32,9
  7. Александр Галлямов (фигурное катание) – 29,2
  8. Александр Логинов (биатлон) – 26,6
  9. Никита Кацалапов (фигурное катание) – 25,7
  10. Кристина Резцова (биатлон) – 23,5
  11. Эдуард Латыпов (биатлон) – 22,7
  12. Виктория Синицина (фигурное катание) – 22,2
  13. Ульяна Нигматуллина (биатлон) – 20,5
  14. Александр Терентьев (лыжные гонки) – 17,4
  15. Евгений Климов (прыжки с трамплина) – 16,7
  16. Семен Елистратов (шорт-трек) – 15,2
  17. Татьяна Иванова (санный спорт) – 15,1
  18. Максим Цветков (биатлон) – 14,7
  19. Анастасия Смирнова (фристайл) – 14,3
  20. Вик Уайлд (сноуборд) – 13,2

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