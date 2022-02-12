Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых участников Олимпиады-2022 в социальных медиа, Большунов – 2-й, Кондратюк – 3-й

Российская фигуристка Камила Валиева, по данным компании «Медиалогия», возглавляет рейтинг упоминаемости российских участников Олимпийских игр в социальных медиа.
Исследование проведено в русскоязычном сегменте соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, TikTok, форумы и блоги). На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – фигурист Марк Кондратюк.
В первой пятерке три представителя фигурного катания.
Топ-20 российских спортсменов-участников Олимпийских игр по упоминанию в соцсетях:
- Камила Валиева (фигурное катание) – 142,00 тысяч
- Александр Большунов (лыжные гонки) – 88,1
- Марк Кондратюк (фигурное катание) – 37,0
- Денис Спицов (лыжные гонки) – 36,1
- Анастасия Мишина (фигурное катание) – 33,7
- Наталья Непряева (лыжные гонки) – 32,9
- Александр Галлямов (фигурное катание) – 29,2
- Александр Логинов (биатлон) – 26,6
- Никита Кацалапов (фигурное катание) – 25,7
- Кристина Резцова (биатлон) – 23,5
- Эдуард Латыпов (биатлон) – 22,7
- Виктория Синицина (фигурное катание) – 22,2
- Ульяна Нигматуллина (биатлон) – 20,5
- Александр Терентьев (лыжные гонки) – 17,4
- Евгений Климов (прыжки с трамплина) – 16,7
- Семен Елистратов (шорт-трек) – 15,2
- Татьяна Иванова (санный спорт) – 15,1
- Максим Цветков (биатлон) – 14,7
- Анастасия Смирнова (фристайл) – 14,3
- Вик Уайлд (сноуборд) – 13,2
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