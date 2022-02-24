Степанова о ситуации на Украине: «Это грустно»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова ответила на вопрос журналиста о текущих событиях на Украине.

«Это грустно», – цитирует Степанову агентство NTB.

Лыжница считает, что спорт – один из факторов, который может содействовать миру и дружбе между народами.

«Спорт объединяет людей», – сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.