Степанова о ситуации на Украине: «Это грустно»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова ответила на вопрос журналиста о текущих событиях на Украине.

«Это грустно», – цитирует Степанову агентство NTB.

Лыжница считает, что спорт – один из факторов, который может содействовать миру и дружбе между народами.

«Спорт объединяет людей», – сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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