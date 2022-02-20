Вероника Степанова: «В реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова рассказала о своем отношении к оскорблениям в соцсетях.

«Мне, видимо, повезло: в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу. Что заставляет анонимных персонажей день за днем упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?

Кроме как на некоторых, в основном западных, журналистов, которые пишут откровенную чушь. Вроде Томаса Петерссона из шведской Expressen. Он, кстати, обертролль: ему дали трибуну, чтобы атаковать с нее всех подряд. Может, это он «в подъезде гадит» – в пабликах и в России ненависть разводит? Томас, перелогиньтесь немедленно!

Троллинг и буллинг – проблемы не только российского интернета. Я перекинулась парой слов на Олимпиаде с Джесси Диггинс, она говорит, что уже много лет вообще ничего о себе в интернете не читает. Я, наверное, в силу молодости пока интересуюсь», – рассказала Степанова.

Готовы к мемам от олимпийской чемпионки? Степанова вспоминает женщину с кандибобером, шутит про Йохауг и обожает самоиронию

Золото в эстафете России принесла Вероника Степанова. Знакомьтесь с нашей дерзкой и яркой суперзвездой – ей всего 21!