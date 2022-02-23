Вероника Степанова: «Олимпийское золото – это титул, о котором я уже забыла. Я должна думать о том, как я могу побеждать в будущем»

Российская лыжница рассказала, что уже не думает о золоте Олимпиады-2022 в эстафете.

На этой неделе она выступит на молодежном чемпионате мира.

«Мне нужно соревноваться, и мне нравится соревноваться. Олимпийское золото – это для меня просто титул, титул, о котором я уже забыла. Я должна думать о том, как я могу побеждать в будущем.

– Как самочувствие после Олимпийских игр?

– Есть три вещи, о которых я не говорю открыто: моя личная жизнь, методы тренировок и мое самочувствие в определенный момент. Думаю, что мое поколение обладает большей целостностью, – сказала Степанова.

Также лыжница заявила, что сделает все для победы в эстафете на ЮЧМ.

«Я не гадалка, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы это случилось снова. Можете поставить на это свои последние деньги!

Я хочу выиграть большую часть программы чемпионата, но в 21 год нужно быть реалисткой», – заключила Степанова.

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