Вероника Степанова: «У Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) юниорская сборная России Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет) Александр Большунов Вероника Степанова Александр Ившин Лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова считает, что Александр Ившин может добиться такого же успеха, как трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Накануне Ившин выиграл коньковый масс-старт на 30 км на чемпионате мира среди юниоров.

«Сейчас нужно обратить внимание на всю четверку ребят-юниоров, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым.

Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», – сказала Степанова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные