Вероника Степанова: «У Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек»

Российская лыжница считает, что может добиться такого же успеха, как трехкратный олимпийский чемпион .

Накануне Ившин выиграл коньковый масс-старт на 30 км на чемпионате мира среди юниоров.

«Сейчас нужно обратить внимание на всю четверку ребят-юниоров, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым.

Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», – сказала Степанова.