Фристайлисты из Великобритании, Швеции и Австралии не выступят на этапе Кубка мира в России

Фристайлисты из Великобритании, Швеции и Австралии не выступят на этапе Кубка мира в Челябинской области, где 25-27 февраля пройдут соревнования в ски-кроссе.

Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту региона.

«Отказались Великобритания, Швеция и Австралия – не сами спортсмены и не спортивные делегации принимали решения, а непосредственно сами страны, руководство стран.

Сами спортсмены, в принципе, были не против остаться», – заявили в министерстве.

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