FIS не планирует отменять российские этапы Кубков мира по акробатике и ски-кроссу

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) не будет отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области.

«Участники двух этапов Кубка мира, которые пройдут в предстоящие выходные (акробатика и ски-кросс), прибыли прямо из Пекина на свои соревнования в Россию задолго до нынешней эскалации конфликта между Россией и Украиной.

В настоящее время оба места проведения не затронуты конфликтом, и FIS будет продолжать внимательно следить за ситуацией со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность участников», – сообщили в FIS.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле пройдет 26-27 февраля, по ски-кроссу в Челябинской области – 25-27 февраля.

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