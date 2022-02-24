FIS об этапе Кубка мира в Тюмени: «Если в текущем календаре произойдут изменения, немедленно сообщим об этом»

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В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) высказались относительно судьбы финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени в связи с ситуацией между Россией и Украиной.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

«Безопасность участников всех соревнований Кубка мира FIS является главным приоритетом. FIS вместе со всеми заинтересованными сторонами внимательно следит за эскалацией российско-украинского конфликта. Если в результате конфликта в текущем календаре Кубка мира произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом», – сообщили в FIS.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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