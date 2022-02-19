Зимятов о сходе Клэбо: «Он бросил свою страну, а Большунов отдал всего себя, чтобы принести золотую медаль России. Вот и вся разница между ними»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал снятие норвежца с марафона на Олимпиаде в Пекине.

Клэбо сошел перед отсечкой 20 км. Золото завевал россиянин Александр Большунов.

«Если говорить о снятии Клэбо, я его немного знаю. Когда он стал проигрывать 30 секунд, я подумал, что он снимется. Наверно, это последствия коронавируса. Он не умеет так проигрывать. Если бы был русский спортсмен, то он бы дошел до конца. У норвежцев такая демократия, другой менталитет. Он принимает решение сам.

Это не очень красиво – сходить на Олимпиаде. Клэбо бросил свою страну, а Саша отдал всего себя, бился до последнего, чтобы принести золотую медаль России. Вот и вся разница между ними», – сказал Зимятов.

«Клэбо не хотел бежать 50 км? Я точно не могу ничего сказать про него. Где-то слухи, где-то правда. Хотел или нет, но надо было бежать 50 км. У нас на Кубке мира был холод. Норвежцы тогда тоже снялись все. Не очень они холод любят. Тогда был смысл, так как впереди была.

А сегодня надо было делать 50 км. Я считаю, что сокращать дистанцию было неправильным решением», – добавил экс-лыжник.

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