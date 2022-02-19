Йоханнес Клэбо объяснил сход с марафона: «В последние сутки я провел больше времени в туалете, чем спал»

Норвежский лыжник рассказал, почему сошел с марафона на в Пекине.

«Я не спал позапрошлую ночь совсем. Большие проблемы с животом, не знаю, что такое. В последние сутки я провел больше времени в туалете, чем спал. С утра разговаривал с врачом, что не побегу 50 км. Но дистанцию сократили до 30 км, и я не удержался. Однако это не сработало.

Неприятно. Я действительно очень ждал эту гонку. Но тело не работает. Я должен взять с собой то, что было позитивным на этих Играх. Самое неприятное, что я чувствовал, что форма становится все лучше и лучше.

Но когда начались проблемы с животом после первого круга, понимаешь, что путь к финишу будет слишком долгим. У меня два золота и медаль в дистанционной гонке – это были хорошие Игры», – сказал Клэбо в эфире TV Norge.