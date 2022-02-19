Елена Вяльбе: «Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша – первый в нашей новой России»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после победы Александра Большунова в коньковом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

Серебро завоевал еще один россиянин Иван Якимушкин.

«Не знаю, что сказать. Я такая счастливая, господи! Еще и Ваня Якимушкин. А Клэбо пусть не бегает!

Конечно, ребята настраивались на полтинник. Как мне кажется, это такая кульминация. По такой погоде можно было бежать полтинник, решение все-таки приняли слишком рано», – сказала Вяльбе.

– Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша – первый в нашей новой России. Мы безумно счастливы.

– Норвежцы не выиграли два марафона никогда.

– Пусть тренируются... Мы же не обиженные теперь.

– Есть информация, что это Клэбо заказал дистанцию...

– Не совсем заказал. Он сказал, что не побежит 50 километров. Предложили 30 – он согласился. Я не комментирую. Может, реально человек не может.

– Можно ли было бежать 50 километров в такую погоду?

– Да. Утром был ужас. Потом уже стало получше. Когда принимали решение, ветер уже становился меньше.

– Сегодня у вас двойной праздник. 30 лет вашей золотой медали!

– Одни праздники! Но уже хочется домой! – передает слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

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