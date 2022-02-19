Александр Панжинский: «Звание «короля лыж» неофициальное, оно просто придумано лыжниками. Но Большунов действительно король»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал победу и серебро в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.

«Замечательное начало этой Олимпиады и такое же прекрасное завершение.

Тот же самый основной герой – Александр Большунов, в таком же уверенном стиле он одержал победу, пускай и без отрыва. Даже сокращение дистанции не сбило Александра, а только приблизило по времени его очередную победу.

Очень отрадно за Ивана Якимушкина, который, несмотря на трудности, неудачное выступление в гонке с раздельным стартом, где не сумел отобраться в эстафету, сегодня ответил всем злопыхателям очень уверенно и ярко.

Он действительно сильный спортсмен, который заслуживал своего места на Олимпийских играх, смог собраться по ходу соревнований и завоевал такую высокую награду», – сказал Панжинский.

Также Панжинский поделился мнением о том, можно ли считать Большунова «королем лыж» – так называют спортсмена, который смог победить на дистанциях 30 км и 50 км в рамках одного турнира. На Олимпиаде-2022 дистанция марафона была сокращена до 28,4 км из-за погодных условий.

«В принципе это звание вообще неофициальное, оно просто придумано лыжниками. В России чаще оно используется, думаю, в других странах реже, но Саша – действительно король и заслуживает это звание, несмотря на то, что дистанция сегодня была сокращена почти в два раза.

Не ожидал от (схода), потому что даже если гонка у него не идет, он никогда не сходит. Думаю, были веские причины, очень холодно сегодня, он не видел смысла рисковать здоровьем и доезжать еще полчаса или 40 минут без шансов на медаль», – отметил Панжинский.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду