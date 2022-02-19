Вылегжанин о Большунове: «Завоевать на Олимпиаде три золота – высокая планка. Думаю, несколько лет мы не сможем побить этот рекорд»

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Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал победу Александра Большунова и серебро Ивана Якимушкина в марафоне на Олимпиаде-2022.

«Я считаю, что, конечно, Большунова можно считать неофициальным «королем лыж», завоевать на Олимпиаде три золотые награды – хороший результат, высокая планка. Думаю, что несколько лет мы не сможем побить этот рекорд.

Конечно, было небольшое разочарование, хотелось посмотреть марафон, но погодные условия внесли свои коррективы, были одинаковые условия, но 30 км было интересно смотреть.

Было видно, что тяжело, был высокий темп, соперники понемногу отставали. На финише хотелось, конечно, повторение 2014 года, когда на пьедестале были все россияне.

Наши молодцы, Большунов завоевал золото, это классно. Иван Якимушкин взял медаль, тоже здорово. Болели за Артема Мальцева, чтобы тоже взял медаль. Но спорт есть спорт, кому-то достаются медали, кому-то нет.

Клэбо боролся только за золото. Видно было, что не его темп, когда он отстал. Я думаю, что он не видел целесообразности бежать дальше, раз не борется за медали, поэтому сошел», – сказал Вылегжанин.

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