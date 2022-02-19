Тренер сборной Норвегии: «Учитывая погодные условия, даже 30 километров будут сегодня очень тяжелой гонкой»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал сокращение дистанции мужского марафона на в Пекине с 50 км до 30.

«Решение о замене дистанции было принято слишком поздно. Сейчас сложно сказать было оно правильным или нет, потому что я не знаю всех параметров, повлиявших на жюри принявшее это решение.

Но я доверяю судьям в этом вопросе. И, учитывая погодные условия, даже 30 километров будут сегодня очень тяжелой гонкой. Норвежская команда в любом случае готова к старту», – сказал Бьервиг.