Петтер Нортуг: «Клэбо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне»

Двукратный олимпийский считает, что его соотечественник может выиграть марафон на -2022 в Пекине.

– Клэбо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне. Мне кажется, что именно это золото он больше всего сам себе желает. Поэтому на этом весь его фокус. Восстановление и все эти дни до старта невероятно важны. Это будет долгая и тяжелая гонка, сложная трасса, высота. Он, конечно же, зависит от того, чтобы гонка складывалась в нужном для него направлении. Если это получится, он может выиграть «полтинник».

– Что в его форме указывает на то, что он может победить?

– После разочаровывающего скиатлона мы видели совершенно другую версию Йоханнеса. В «разделке» он начал контролируемо, бежал очень быстро и взял медаль. Спринт и командный спринт выглядели очень солидно в его исполнении. В эстафете он провел очень хороший этап, предприняв попытку приблизиться к Устюгову, что показывает, что он в хорошей форме. А если он в форме, то может выиграть и 50 км. Мы видели это в прошлом году на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. Он хочет выиграть по-настоящему, первым прийти к финишу. А что может быть лучше того, чем сделать это здесь, на Олимпиаде?

– Думаешь, соперники боятся Клэбо?

– Да, они его боятся. Уже сейчас Большунов думает, что ему сделать, чтобы выиграть марафон, когда предпринять рывок. У нас есть другие норвежцы. Крюгер и Холунн не хотят такой же сценарий, что и Йоханнес. Так что у нас есть еще два претендента на золото. У Норвегии есть несколько карт, которые можно разыграть. И именно это делает марафон таким захватывающим. Что они предпримут, чтобы избавиться от Йоханнеса? Что будет делать Крюгер, сидевший в изоляции в Сейсер Альм и долго не бегавший гонок вообще? Что будут делать Холунн, Большунов?

Это будет безумный марафон – таким он и должен быть. Это золото – самое ценное на главных стартах у мужчин. Очень много напряжения связано с тем, как именно будет развиваться гонка, – отметил Нортуг.

Мужской марафон свободным стилем пройдет в Пекине в субботу, 19 февраля.

«На охоте на куропаток дед всегда шагал впереди, а за ним – Йоханнес как ученик». Что есть в жизни Клэбо кроме лыж?