«Это будет один из самых тяжелых «полтинников» за всю историю. Думаю, мы увидим народ, падающий в обморок». Норвежские лыжники о марафоне на Олимпиаде-2022

Норвежские лыжники поделились ожиданиями от марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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О гонке: Это будет один из самых тяжелых «полтинников» за всю историю. Думаю, мы увидим народ, падающий в обморок на последних километрах. Я буду очень удивлен, если увижу десять человек, спуртующих за победу на финишной прямой.

О плане избавиться от Клэбо: На самом деле, у нас его нет. Клэбо стал настолько хорошим лыжником последние годы, он уже не чистый спринтер. Он показал это на классической «пятнашке», где поднялся на подиум на одной из самых тяжелых трасс. Мне кажется, что он может держаться как угодно долго – он в хорошей форме. Но я не составлял никакого плана.

О возможности побега: Все возможно, если ты достаточно хорош. Здесь, пожалуй, убежать проще, чем в Зеефельде. Проще, но не просто.

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О словах Холунна про план: Думаю, что у Ханса Кристера наверняка есть небольшой план, просто он начинает здесь тактическую игру.

О цели на гонку: У меня есть цель – держаться как можно дольше. Я попробую не отставать до тех пор, пока не увижу старуху с косой, и еще чуть-чуть после этого. А потом посмотрим.

На бумаге конек – не то, что подходит мне лучше всего, не стану скрывать. Но я выйду и выдам свой максимум, продержусь так долго, как смогу, и даже дольше, и посмотрим, на что этого хватит.

Тренер Эйрик Мюр Носсум:

– Думаю, сейчас пелотон будет внимательнее следить за Хансом Кристером, чем в Зеефельде. Тогда он на самом деле проводил плохой сезон вплоть до того марафона. Поэтому ему позволили убежать. Мне кажется, сейчас звоночек сработает раньше, если он попытается уйти.

Трасса не располагает к массовому спурту, будут небольшие группы беглецов. Если Ханс Кристер хочет повторить то же самое, то у него должны быть безумно хорошие лыжи и безумно хороший день. У него, конечно же, есть амбиции сделать эту гонку тяжелой, потому что ему это на руку.

Гонка на 50 км свободным стилем на Олимпиаде-2022 пройдет 19 февраля.