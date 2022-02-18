Томас Бах: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Это очень символично в наше время»

Теги фристайл МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олимпиада-2022 сборная России (фристайл) Илья Буров Александр Абраменко Сборная Украины (фристайл) Лыжи

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об истории, которая запомнилась ему  во время соревнований по лыжному фристайлу в Пекине.

Ранее украинец Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады, бронза досталась россиянину Илье Бурову. После завершения соревнований оба спортсмена поздравили друг друга и обнялись.

 

«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент», – заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины перед началом Олимпиады рекомендовало своим спортсменам избегать совместных фотографий с россиянами.

Российский фристайлист Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после завоевания медалей Олимпиады-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные