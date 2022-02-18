Томас Бах: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Это очень символично в наше время»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об истории, которая запомнилась ему во время соревнований по лыжному фристайлу в Пекине.

Ранее украинец Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады, бронза досталась россиянину Илье Бурову. После завершения соревнований оба спортсмена поздравили друг друга и обнялись.

«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент», – заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины перед началом Олимпиады рекомендовало своим спортсменам избегать совместных фотографий с россиянами.

Российский фристайлист Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после завоевания медалей Олимпиады-2022