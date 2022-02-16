Российский фристайлист Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после завоевания медалей Олимпиады-2022

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Российский фристайлист Илья Буров сегодня стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. 

Серебро завоевал украинец Александр Абраменко. Эта медаль стала для сборной Украины первой на этой Олимпиаде

После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с медалями, обменялись рукопожатиями и обнялись.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.

Фото: Reuters, Getty Images

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