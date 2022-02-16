Российский фристайлист Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после завоевания медалей Олимпиады-2022

Российский фристайлист Илья Буров сегодня стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.
Серебро завоевал украинец Александр Абраменко. Эта медаль стала для сборной Украины первой на этой Олимпиаде.
После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с медалями, обменялись рукопожатиями и обнялись.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.
Фото: Reuters, Getty Images
Спорт победил политику: русский и украинец обнимаются на пьедестале