Российский фристайлист Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после завоевания медалей Олимпиады-2022

Российский фристайлист сегодня стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.

Серебро завоевал украинец Александр Абраменко. Эта медаль стала для сборной Украины первой на этой .

После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с медалями, обменялись рукопожатиями и обнялись.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.

Фото: Reuters, Getty Images

Спорт победил политику: русский и украинец обнимаются на пьедестале