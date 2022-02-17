Глава МОК Томас Бах обсудил с американскими фигуристами перенос награждения командного турнира и предложил вручить спортсменам олимпийские факелы

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился со сборной США по фигурному катанию и обсудил со спортсменами перенос церемонии награждения по итогам командного турнира Пекина-2022.

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Церемония награждения командного турнира была перенесена на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки . Российская команда выиграла золото, США взяли серебро, Япония – бронзу.

«Бах провел встречу с американской командой фигуристов, детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать спортсменов.

Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК. Больше никаких комментариев на эту тему не будет», – сказал Адамс.

Как сообщает AP, Бах предложил вручить американским фигуристам олимпийские факелы в качестве подарков.

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