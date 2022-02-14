Вероника Степанова: «Комментатору шведской газеты чудится запрещенный фтор на наших эстафетных лыжах. Не хотите проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика?»

Российская лыжница отреагировала на статью шведского журналиста Томаса Петтерссона, который заподозрил женскую сборную России в применении средств для подготовки лыж с запрещенным типом фтора.

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор С8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии – даже если их там нет.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» – написала Степанова.

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