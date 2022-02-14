«У России и Германии были потрясающие лыжи весь день. Нас обманули? Мы никогда не узнаем наверняка». Шведский журналист о женской эстафете на Олимпиаде

Колумнист шведского издания Expressen Томас Петтерссон прокомментировал итоги женской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России победила в гонке, Германия заняла 2-е место, Швеция – 3-е. Петтерсен считает, что некоторые команды могли использовать для лыж смазочные материалы с запрещенным типом фтора.

«Нас обманули? У России и Германии были потрясающие лыжи весь день. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и даже вероятно.

Проблема в том, что мы никогда не узнаем наверняка. Теперь точное попадание в вакс-трейлере встречается подозрениями – что же у них на самом деле нанесено на лыжи», – отметил Петтерсон.

Ситуацию также прокомментировал глава норвежской сервис-группы Свейн Улав Снесруд.

– Ты чувствуешь, что все соревнуются в равных условиях?

– Очень на это надеюсь. А еще разочаровывает, что вообще ничего не делается для того, чтобы блюсти запрет, введенный FIS (Международной федерацией лыжных гонок – Sports.ru).

К счастью, здесь у многих хорошие лыжи. Различие не такое большое. Мы видим, что разница была побольше во время снегопада, но мы чувствуем, что нашли хорошие продукты с разрешенными фторсодержащими, которые у нас есть с собой. По ощущениям, у нас есть контроль.

– Ты не подозреваешь других?

– Нет, не могу такого сказать. Мы смотрим за собой. А потом нужно поговорить с теми, кто здесь этим управляет, чтобы повлиять на ситуацию по соблюдению запрета на фтор. В будущем же будет полный запрет. Надеюсь, это случится как можно скорее, – сказал Снесруд.

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