Олимпиада-2022, 12 февраля, все медали дня: Россия выиграла женскую эстафету в лыжах

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
12 февраля
Медали дня
Сноуборд
Борд-кросс, смешанные команды
- США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис)
- Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли)
- Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин)
Лыжные гонки
Эстафета, женщины
- Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)
- Германия
- Швеция
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
- Гао Тинъюй (Китай)
- Чха Мин Гю (Южная Корея)
- Ватару Морисиге (Япония)
Биатлон
Спринт, мужчины
- Йоханнес Бо (Норвегия)
- Кентен Фийон-Майе (Франция)
- Тарьей Бо (Норвегия)
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
- Мариус Линдвик (Норвегия)
- Рею Кобаяси (Япония)
- Карл Гайгер (Германия)
Скелетон
Женщины
- Ханна Найзе (Германия)
- Жаклин Нарракотт (Австралия)
- Кимберли Бос (Нидерланды)