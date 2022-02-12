Олимпиада-2022, 12 февраля, все медали дня: Россия выиграла женскую эстафету в лыжах

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

12 февраля

Медали дня

Сноуборд

Борд-кросс, смешанные команды

США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис) Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли) Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин)

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) Германия Швеция

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

Гао Тинъюй (Китай) Чха Мин Гю (Южная Корея) Ватару Морисиге (Япония)

Биатлон

Спринт, мужчины

Йоханнес Бо (Норвегия) Кентен Фийон-Майе (Франция) Тарьей Бо (Норвегия)

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

Мариус Линдвик (Норвегия) Рею Кобаяси (Япония) Карл Гайгер (Германия)

Скелетон

Женщины