Наталья Непряева: «Очень греет душу медаль, особенно после последней гонки. Мне, наверное, как никому была оказана колоссальная поддержка»

Российские лыжницы , , и поделились эмоциями после церемонии награждения по итогам женской эстафеты на в Пекине, где они завоевали золото.

– Девчонки, какие эмоции у вас сейчас?

– Тактика была другая, честно говоря, но все так хотели выиграть эту медаль, что просто уже думали о том, как бы это сделать. Лыжи просто потрясающе ехали, мне все об этом говорили.

– Для вас гонка жизни сегодня была?

– Да, так и было. У нас были медали уже четыре года назад и причем с крупных соревнований, но это золото так сейчас греет душу. Это просто невероятно, – сказала Ступак.

– Очень греет душу медаль, особенно после последней гонки. Очень много эмоций оставила сегодня на финише. На самом деле, когда видела, что Юля уже сделала такой отрыв – трудно было справиться с эмоциями, я старалась ни на кого не обращать внимания и бежать свою гонку, как могу, старалась не подпустить сзади соперников.

Мне, наверное, как никому последние дни была оказана колоссальная поддержка, поэтому я безмерно благодарна – это очень сильно помогает, – отметила Непряева.

– Татьяна, когда вы пошли на свой этап, у меня было такое ощущение, что вы землю хотите перевернуть, так ли это?

– Да, так и было. Больше хотелось за команду отработать все-таки, каждая вложила свой труд в эту гонку. Мы работали не за себя, а именно за команду. Мне хотелось как можно больше привести отрыв для Вероники, чтобы она уже комфортно могла идти. Мы настраивалась на победу.

– Вы стояли втроем, обнявшись, когда уже было понятно, что медаль совсем рядом. Было такое ощущение, что вы не смотрели, как Вероника пробежит, так ли это?

– Смотрели, ну кто-то, может, и не смотрел, ха-ха. Я уже понимала при передачи, что медаль будет скорее всего золотая, и Вероника не уступила бы на финише, – заявила Сорина.

– Вероника, откуда такая зрелость при прохождении дистанции?

– Конечно же, большое спасибо тренеру, Егору Владимировичу, маэстро Сорину. Мы с ним обговаривали все варианты развития событий, я была уверена, что все получится.

– У вас хватало сил и эмоций со всем миром общаться, ругаться в социальных сетях. Сегодня всем все доказали?

– Я думаю, с полной уверенностью, что да. Спасибо большое девочкам еще раз, – сказала Степанова.

– За команду, за страну, что хотели бы сказать?

– Мы вас очень любим, вы просто лучшие. Мне кажется, ни в одной стране так не болеют, как за наших людей, – отметила Ступак.

– Этот тыл за спиной чувствуется и, наверное, без наших болельщиков было бы тяжелее, – добавила Сорина.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все