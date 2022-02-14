Вероника Степанова: «Ну что, хейтеры, скептики и прочие диванные критики, теперь вам понятно, что побеждает система, которую создала Вяльбе?»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова обратилась к критикам российских спортсменов. 

«Ну что, haters (хейтеры), doubters (сомневающиеся), naysayers (скептики) и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна (Вяльбе), которую поддерживает государство и делом, и словом!? 

В которой отдают силы, умения тысячи тренеров на местах, растя новых большуновых, устюговых, ступак, непряевых и да, степановых? Нам есть чем гордиться,  мы должны гордиться сегодняшними успехами! 

И да, я обещала «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде-2026. Извините, что получилось раньше», – написала Степанова в инстаграме. 

«Вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли?» Степанова обратилась к журналисту NRK Яну Салтведту

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