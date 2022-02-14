Вероника Степанова: «Ну что, хейтеры, скептики и прочие диванные критики, теперь вам понятно, что побеждает система, которую создала Вяльбе?»

чемпионка Пекина-2022 в эстафете обратилась к критикам российских спортсменов.

«Ну что, haters (хейтеры), doubters (сомневающиеся), naysayers (скептики) и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна (Вяльбе), которую поддерживает государство и делом, и словом!?

В которой отдают силы, умения тысячи тренеров на местах, растя новых большуновых, устюговых, ступак, непряевых и да, степановых? Нам есть чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами!

И да, я обещала «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде-2026. Извините, что получилось раньше», – написала Степанова в инстаграме.

«Вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли?» Степанова обратилась к журналисту NRK Яну Салтведту