Большунов о рекорде по олимпийским медалям среди российских лыжников: «То ли еще будет, да?»

Российский лыжник прокомментировал свой результат в классической гонке на 15 км на Олимпиаде-2022 (2-е место).

– Да никаких ощущений, просто прошла гонка. Прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня был намного сильнее – это было понятно со старта. Конечно, я пытался бороться и все-таки навязать борьбу, но сегодня немного не получилось.

– Отдых вместо спринта как-то помог?

– На 100% помогло бы, если бы я сегодня выиграл. В принципе, второе место – это не так уж плохо, тем более в такой компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

– Вы знаете, что вы рекордсмен среди российских лыжников? 2 – 6 наград.

– То ли еще будет, да? – сказал Большунов в эфире «России 1».

Большунов выиграл 6 олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж