Результаты классической гонки с раздельным стартом на 15 км у мужчин в лыжах на Олимпиаде-2022: Нисканен победил, Большунов – 2-й, Клэбо – 3-й

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) – 23,2

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,7

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 49,8

5. Алексей Червоткин (Россия) – 56,9

6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 1.05,4

7. Уго Лапалю (Франция) – 1.14,8

8. Йенс Бурман (Швеции) – 1.32,0

9. Илья Семиков (Россия) – 1.39,9

10. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.47,7

11. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.52,6

12. Морис Манифика (Франция) – 1.54,9

13. Иван Якимушкин (Россия) – 1.57,8