Результаты классической гонки с раздельным стартом на 15 км у мужчин в лыжах на Олимпиаде-2022: Нисканен победил, Большунов – 2-й, Клэбо – 3-й

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Мужчины
15 км, классический стиль, раздельный старт
1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 37.54,8
2. Александр Большунов (Россия) – 23,2
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,7
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 49,8
5. Алексей Червоткин (Россия) – 56,9
6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 1.05,4
7. Уго Лапалю (Франция) – 1.14,8
8. Йенс Бурман (Швеции) – 1.32,0
9. Илья Семиков (Россия) – 1.39,9
10. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.47,7
11. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.52,6
12. Морис Манифика (Франция) – 1.54,9
13. Иван Якимушкин (Россия) – 1.57,8