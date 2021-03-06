Тренер Большунова: «Рейс-директор FIS обслуживает интересны норвежской команды, с этим нужно заканчивать»

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о решении жюри по столкновению и норвежца на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Жюри решило, что Клэбо не нарушил правила, но Россия подала протест.

«Жюри не увидело умысла со стороны Клэбо. Да, контакт был, но они оставили все как есть. Мне просто непонятно, в правилах нет такого: есть умысла, был умысел. Спортсмену сломали палку, это должно заканчиваться минимум дисквалификацией. Пьер Миньерей (рейс-директор FIS – Sports.ru) – не свободный руководитель, он обслуживает интересны норвежской команды, с этим нужно заканчивать.

Мы не требуем, что с нами нужно поаккуратнее. Правила одни для всех. За одно и то же нарушение одного казнят, а другого милуют. Это про неприемлемо, не имеет вообще никаких границ.

Пьер Миньерей – несвободный человек, который тормозит лыжные гонки во всем мире и потакает норвежской команде», – сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

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