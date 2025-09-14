Светлана Журова: «При Ковентри пока нет масштабных изменений. У нас есть союзники в международном спорте, но их голосов недостаточно»

Светлана Журова не видит масштабных изменений в политике МОК в отношении россиян.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

«При [главе МОК] Ковентри пока нет масштабных изменений. Мы ждем заседания исполкома МОК – тогда появится ясность. Там станет понятно, в каком направлении пойдут решения.

Да, ее высказывания звучат более оптимистично, но надо, чтобы весь исполком проголосовал. У нас есть союзники в международном спорте, но их голосов недостаточно, и все говорят в один голос, что когда закончится СВО, мы сможем вернуться.

Курс МОК поменяется тогда, когда нас примут обратно. Мы же со своей стороны выполнили все предписания, которые нам предъявлял МОК. Теперь следующий шаг за исполкомом», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

МОК приостановил деятельность ОКР в октябре 2023-го из-за включения в его состав представительств новых субъектов РФ. Позже Дегтярев сообщил , что причины санкций устранены: региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, причем от всех 89 субъектов.