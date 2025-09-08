Валентина Родионенко: «Ковентри – человек Баха. Удастся ли ей повлиять на мнение членов МОК – большой вопрос»

Родионенко поделилась мнением о главе МОК Ковентри.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что глава МОК Кирсти Ковентри передала досье Олимпийского комитета России (ОКР ) в юридическую комиссию, так что организацию могут восстановить в правах.

«Судя по той прессе, что я видела в последнее время, надежда умирает последней. Министр спорта настроен позитивно? Дай бог, если он прав в своих ожиданиях.

Слышала интервью Ковентри — она человек Томаса Баха . Удастся ли ей повлиять на мнение членов МОК, большой вопрос. Конечно, мы в любом случае всегда надеемся на лучшее», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.