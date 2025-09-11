  • Спортс
  Дмитрий Васильев: «Прослеживается явное желание Ковентри вернуть наших спортсменов. Сейчас хорошие шансы на снятие санкций с нашего спорта»
Дмитрий Васильев: «Прослеживается явное желание Ковентри вернуть наших спортсменов. Сейчас хорошие шансы на снятие санкций с нашего спорта»

Дмитрий Васильев считает, что с российского спорта скоро могут снять санкции.

18-19 сентября в Милане пройдет заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

– Какие у вас ожидания от сентябрьского исполкома МОК? Стоит ли ждать восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) и возвращения российских спортсменов?

– Думаю, что шансы на это велики. Прослеживается явное желание [главы МОК] Кирсти Ковентри вернуть наших спортсменов. Думаю, этот посыл будет услышан в том числе и в юридических кругах МОК, от которых зависит решение по восстановлению ОКР. В вопросе возвращениях российских спортсменов главным будет позитивное настроение руководства МОК.

Сейчас хорошие шансы на снятие санкций с нашего спорта. Снимать их надо полностью. Если ОКР будет восстановлен в правах, то международные федерации автоматически вернут российских спортсменов. Они просто не имеют права игнорировать мнение МОК, – ответил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
