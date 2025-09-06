МОК создает рабочую группу по защите женского спорта

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри создает рабочую группу по «защите женской категории» спорта.

Об этом сообщила пресс-служба организации. В комиссию войдут представители международных федераций и эксперты, чьи имена пока не называются.

Как уточняет Associated Press, группа займется, в частности, изучением женских гендерных вопросов в преддверии Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) анонсировала обязательный гендерный тест для участниц женских соревнований.