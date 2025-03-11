Светлана Журова высказалась о приезде Моринари Ватанабе в Россию.

Ватанабе – глава Международной федерации гимнастики (FIG). Он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Международного олимпийского комитета, которые пройдут 20 марта.

«Я понимаю, почему он приехал в Россию – ему нужно продемонстрировать свою позицию и получить поддержку от избирателей. Он таким образом показывает, что является единственным кандидатом, который приехал лично в Россию.

Но также он посетил и Украину, чтобы избежать недоразумений. Если бы он не побывал на Украине, это вызвало бы негативную реакцию, и его поддержка могла бы пострадать. Так что в этом смысле его действия вполне логичны.

Такой подход выгоден для предвыборной кампании. Но важно, чтобы в дальнейшем, если его изберут президентом МОК, он дал рекомендации международным федерациям по возвращению россиян в прежних составах, в которых они выступали до введения санкций.

Чтобы количество спортсменов от нашей страны было прежним, по крайней мере, на Олимпиаде. Вернуться можно было бы даже в нейтральном статусе, но важно восстановить ту картину, которая была до отстранения», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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