Евросоюз исключил министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционных списков (AFP)
Евросоюз исключает из санкционных списков министра спорта РФ Дегтярева.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Михаил Дегтярев находился под санкциями ЕС с 2014 года. С мая прошлого года он занимает должность министра спорта России, а с декабря является президентом Олимпийского комитета РФ.
Как отмечает агентство, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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