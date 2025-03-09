Министр спорта Дегтярев: «Не стараюсь кому-то понравиться. Отвечаю за отрасль, хорошо понимаю свои полномочия и делаю все, чтобы работать хорошо»
Михаил Дегтярев заявил, что не подстраивает свою работу под симпатии окружающих.
Об этом министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) высказался, отвечая на вопрос об оценке его деятельности со стороны коллег.
«Да по-разному [оценивают]. Но на вкус и цвет, так сказать. Не стараюсь кому-то понравиться. У меня есть задачи, поставленные главой государства. Отвечаю за отрасль, хорошо понимаю свои полномочия и делаю все, чтобы работать хорошо», – заявил Дегтярев.
Дегтяреву 43 года, он возглавляет Министерство спорта с мая 2024-го. В декабре был избран президентом ОКР.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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