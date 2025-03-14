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Тарасова о снятии санкций с Дегтярева: «Думаю, постепенно нам все будут возвращать. Но когда нам разрешат выступать на чемпионатах Европы и мира, я не представляю»

Татьяна Тарасова отреагировала на снятие санкций с Михаила Дегтярева.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярева из санкционных списков

«Я думаю, что постепенно нам все будут возвращать и мы будем выступать на международных соревнованиях. Но что-то не слышно, чтобы они разрешили нам (фигуристам) принять участие в чемпионате Европы и мира. Пока только в отборе к Олимпийским играм.

Они что себе думают: что мы три года не катались на международных турнирах и выйдем на Олимпиаду. Это как? Хуже условий уже не бывает. А они не чувствуют, что нам что-то должны. Когда-то они нам разрешат выступать на чемпионатах Европы и мира, но когда, я не представляю.

Они делают все для того, чтобы мы не участвовали. Это называется беспредел. Спортсмены должны быть допущены всей командой, а не по одному человеку (в каждом виде программы). Я от них ничего хорошего не жду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
ОКР
logoТатьяна Тарасова
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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