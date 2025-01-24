Светлана Журова: «В большей степени все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Раньше боялись, поэтому не говорили»

Светлана Журова считает, что о возвращении России в спорт уже не боятся говорить.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил , что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда.

«Не исключено, что в этом есть элемент, связанный с предстоящими выборами в МОК. Но в большей степени все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Все пытаются выразить свою позицию, чтобы не опоздать, чтобы не сказали, что они недостаточно активно поддерживают возвращение россиян.

Это и есть следствие нашей работы, мы же ведем работу с международными федерациями, со странами. Здравый смысл должен восторжествовать. Люди, которые искренне считали, что спорт вне политики, но боялись об этом сказать, сейчас просто начали это говорить.

Меняется политическая обстановка, они понимают, что раз и Америка, и Трамп говорят такие слова, значит, за это ничего не будет. Можно уже поддерживать возвращение России. Раньше боялись, что за это что-то может быть, поэтому не говорили», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .