  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «В большей степени все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Раньше боялись, поэтому не говорили»
45

Светлана Журова: «В большей степени все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Раньше боялись, поэтому не говорили»

Светлана Журова считает, что о возвращении России в спорт уже не боятся говорить.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) француз Давид Лапартьен ранее заявил, что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда.

«Не исключено, что в этом есть элемент, связанный с предстоящими выборами в МОК. Но в большей степени все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Все пытаются выразить свою позицию, чтобы не опоздать, чтобы не сказали, что они недостаточно активно поддерживают возвращение россиян.

Это и есть следствие нашей работы, мы же ведем работу с международными федерациями, со странами. Здравый смысл должен восторжествовать. Люди, которые искренне считали, что спорт вне политики, но боялись об этом сказать, сейчас просто начали это говорить.

Меняется политическая обстановка, они понимают, что раз и Америка, и Трамп говорят такие слова, значит, за это ничего не будет. Можно уже поддерживать возвращение России. Раньше боялись, что за это что-то может быть, поэтому не говорили», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Политика
logoДональд Трамп
logoМОК
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Депутат Свищев о возможном допуске России к ОИ: «Слова Трампа об Овечкине – месседж для ИИХФ. Мы давно говорим, что хоккей – это большая политика»
3822 января, 13:58
Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне – они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»
2220 января, 08:40
Светлана Журова: «Трампу абсолютно все равно, вернутся ли наши спортсмены на международную арену. Ему не нужно приписывать это миротворчество»
2016 января, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске россиян: «Украине вряд ли нравится то, что происходит – наверняка будут писать жалобы в ISU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего»
917 января, 06:48
Светлана Журова: «Трампу абсолютно все равно, вернутся ли наши спортсмены на международную арену. Ему не нужно приписывать это миротворчество»
2016 января, 14:26
Семирунний об отношении в польской команде: «Сначала со мной не общались, сейчас проблем нет. Зовут в гости, говорят, неплохо выучил язык»
14 января, 15:39
Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию на Свенссон
213 января, 07:43
Светлана Журова: «Предлагаю США объединиться с Россией, чтобы реорганизовать работу WADA. Бунтовать в одиночку смысла нет»
7710 января, 12:10
«Лишить США турниров будет крайне сложно. Думаю, USADA дойдет до конкретной точки, пошантажируют и заплатят взнос». Журова о ситуации с WADA
19 января, 12:08
Журова о критериях ISU: «У меня неоднозначное мнение – без флага, гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет и опять, может, не самая сильная»
543 января, 07:47
«Разочаровывает, что ISU идет на уступки. Это трудно принять». Олимпийский чемпион Конгсхеуг о допуске россиян
5224 декабря 2024, 06:37
Николай Гуляев: «Находимся в контакте с ISU и готовим для подачи документы по нашим спортсменам. Сделаем это после Нового года»
23 декабря 2024, 14:27
Журова считает, что Кулижникова могут не пустить на Олимпиаду из-за допингового прошлого: «МОК может придумать что угодно в последний момент»
123 декабря 2024, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1428 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7710 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50
Рекомендуем