Кандидат в президенты МОК Лапартьен о России: «Страна не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения, это очевидно»
Кандидат в президенты МОК Лапартьен высказался об участии России в Олимпиаде.
Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI).
Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.
«Исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК — мирно объединять людей через спорт.
Им суждено суждено свое место в спортивном мире. Решение по этому вопросу должно быть принято в свое время, но страна не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения, это очевидно.
Что касается Олимпиады 2026 года в Милане, то я не думаю, что мы должны торопиться с ответом на этот вопрос», — заявил Лапартьен в интервью AFP.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ouest-Fance
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