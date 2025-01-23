Кандидат в президенты МОК Лапартьен о России: «Страна не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения, это очевидно»

Кандидат в президенты МОК Лапартьен высказался об участии России в Олимпиаде.

Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI).

Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.

«Исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК — мирно объединять людей через спорт.

Им суждено суждено свое место в спортивном мире. Решение по этому вопросу должно быть принято в свое время, но страна не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения, это очевидно.

Что касается Олимпиады 2026 года в Милане, то я не думаю, что мы должны торопиться с ответом на этот вопрос», — заявил Лапартьен в интервью AFP.