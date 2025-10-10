  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Если известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно про Россию, его забьют камнями если не свои, так украинцы»
13

Светлана Журова: «Если известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно про Россию, его забьют камнями если не свои, так украинцы»

Журова объяснила, почему зарубежные атлеты редко высказываются за допуск россиян.

«Истинный спортсмен в моем понимании не должен никак ориентироваться на политику. Но надо понимать, что у них есть спонсоры и поддержка государства в том или ином виде. И если твое правительство недружественно настроено по отношению к России, то приходится в лучшем случае сохранять нейтралитет.

Просто представьте, что начнется, если какой-то известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно про Россию. Да его забьют камнями если не свои, так украинцы. Сразу польются такие гадости в интернете, спонсоры начнут отворачиваться и так далее. Конечно, они понимают, чем это может обернуться.

Многие думают, что все равно ни на что не повлияют, да и конфликт в целом никак их не касается. Поэтому и стараются не высказываться», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoСветлана Журова
отстранение и возвращение России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Светлана Журова: «Я против того, чтобы израильских спортсменов не допускали до соревнований. За такое должны быть штрафные санкции»
2сегодня, 12:15
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
2вчера, 16:15
Путин и президент Таджикистана Рахмон выступили против дискриминации спортсменов
32вчера, 11:36
Главные новости
Светлана Журова: «Не могу себе позволить купить квартиру в Москве, живу в казенной. У меня просто нет таких денег»
987 октября, 15:14
ISU исключил проведение своих соревнований в России
227 октября, 09:00
ISU увеличил призовые за мировые рекорды в коньках и шорт-треке
4 октября, 06:46
Губерниев о заявке ФКСР на международные старты: «Мы должны каждый раз заявлять о том, что мы – полноправные члены международной спортивной семьи»
13 октября, 16:29
Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров в Иркутске и Красноярске
3 октября, 08:17
Конькобежец Муштаков об отказе в нейтральном статусе: «Причину так и не узнал. На письмо в ISU ответа не получили, да и не получим»
127 сентября, 07:32
Дмитрий Дорофеев: «Сейчас Кулижников и Мурашов уже не лидеры, и никто не знает, в какой они форме»
124 сентября, 06:45
Российские конькобежцы и шорт‑трекисты получили визы в Канаду для отборочных стартов на Олимпиаду
320 сентября, 16:09
Дмитрий Губерниев: «На Олимпиаде-2026 выступит считаное количество россиян – меньше, чем в Париже. Не надо тешить себя излишними надеждами»
1019 сентября, 19:30
Светлана Журова: «МОК применят двойные стандарты по отношению к Израилю и России. Но мы не должны требовать аналогичного наказания другим странам»
2118 сентября, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
227 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54