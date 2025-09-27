Конькобежец Муштаков об отказе в нейтральном статусе: «Причину так и не узнал. На письмо в ISU ответа не получили, да и не получим»

Конькобежец Виктор Муштаков рассказал, что удивился отказу в нейтральном статусе.

Муштакову 28 лет, он двукратный призер чемпионата мира-2019. Он входил в список россиян, претендовавших на нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), но в мае его заявку отклонили.

– Я на самом деле этого ожидал, в подсознании сидело, что не допустят, поэтому не сильно расстроился, скорее удивился. По всем критериям, условиям мы проходили, должны были проходить.

– Ты так и не знаешь, в чем причина отказа?

– Нет, так и не узнал. Писали письмо в ISU, после которого нам сделали замечание, сказали, чтобы мы не обращались туда, не поставив в известность Союз конькобежцев России. На то письмо ответа так и не получили, да и не получим. Это бесполезно, я изначально сказал, что писать письма бессмысленно, – заявил Муштаков.

ISU предоставил нейтральный статус 18 российским конькобежцам и шорт-трекистам. В списке отсутствуют Трофимов, Голикова и Качанова