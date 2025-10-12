Шорт-трек. Мировой тур. 1-й этап. Николаев не отобрался в финал, Посашков, Крылова и Матвеева поборются за награды
Шорт-трек
Мировой тур
1-й этап
Монреаль, Канада
Мужчины
500 м
1. Уильям Данджину (Канада) – 40,350
2. Пьетро Сигель (Италия) – 40,414
3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,480
1500 м
1. Чжон Ун Рим (Южная Корея) – 2.16,141
2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.16,593
3. Сунь Лун (Китай) – 2.16,808
Россиянин Даниил Николаев дошел до утешительного полуфинала, где показал второе время в забеге (2.19,096). В финал он не отобрался.
1000 м
Начало четвертьфиналов – 21.23, полуфиналов – 22.02, финала – 22.29
Россиянин Иван Посашков вышел в четвертьфинал с первым временем в своем предварительном забеге (1.26,831).
5000 м, эстафета
Начало финала – 23.42
Женщины
1000 м
1. Кортни Саро (Канада) – 1.28,185
2. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 1.28,250
3. Корин Стоддард (США) – 1.28,279
Россиянка Елена Серегина выбыла на предварительной стадии.
3000 м, эстафета
1. Южная Корея – 4.07,318
2. Нидерланды – 4.07,350
3. Канада – 4.07,450
500 м
Начало четвертьфиналов – 21.10, полуфиналов – 21.40, финала – 22.11
Россиянка Алена Крылова поборется за выход в четвертьфинал в утешительной стадии.
1500 м
Начало полуфиналов – 22.45, финала – 23.21
Россиянка Анна Матвеева поборется за выход в полуфинал в утешительной стадии.
Смешанная эстафета
2000 м
Начало финала – 20.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала забегов – московское.