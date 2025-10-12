0

Шорт-трек. Мировой тур. 1-й этап. Николаев не отобрался в финал, Посашков, Крылова и Матвеева поборются за награды

Российские шорт-трекисты выступают на первом этапе Мирового тура в Монреале.

Шорт-трек

Мировой тур

1-й этап

Монреаль, Канада

Мужчины

500 м

1. Уильям Данджину (Канада) – 40,350

2. Пьетро Сигель (Италия) – 40,414

3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,480

1500 м

1. Чжон Ун Рим (Южная Корея) – 2.16,141

2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.16,593

3. Сунь Лун (Китай) – 2.16,808

Россиянин Даниил Николаев дошел до утешительного полуфинала, где показал второе время в забеге (2.19,096). В финал он не отобрался.

1000 м

Начало четвертьфиналов – 21.23, полуфиналов – 22.02, финала – 22.29

Россиянин Иван Посашков вышел в четвертьфинал с первым временем в своем предварительном забеге (1.26,831).

5000 м, эстафета

Начало финала – 23.42

Женщины

1000 м

1. Кортни Саро (Канада) – 1.28,185

2. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 1.28,250

3. Корин Стоддард (США) – 1.28,279

Россиянка Елена Серегина выбыла на предварительной стадии.

3000 м, эстафета

1. Южная Корея – 4.07,318

2. Нидерланды – 4.07,350

3. Канада – 4.07,450

500 м

Начало четвертьфиналов – 21.10, полуфиналов – 21.40, финала – 22.11

Россиянка Алена Крылова поборется за выход в четвертьфинал в утешительной стадии.

1500 м

Начало полуфиналов – 22.45, финала – 23.21

Россиянка Анна Матвеева поборется за выход в полуфинал в утешительной стадии.

Смешанная эстафета

2000 м

Начало финала – 20.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала забегов – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
