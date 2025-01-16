Светлана Журова: «Трампу абсолютно все равно, вернутся ли наши спортсмены на международную арену. Ему не нужно приписывать это миротворчество»

Светлана Журова призвала не строить иллюзий насчет политики Дональда Трампа.

20 января Трамп вступит в должность президента США.

«Трампу абсолютно все равно, вернутся ли наши спортсмены на международную арену. Ему не нужно приписывать это миротворчество. Единственное, если он убедит или принудит Украину к переговорам. Тогда можно будет говорить о возвращении наших спортсменов.

Я не тешу себя иллюзиями насчет него, потому что перед предыдущим сроком у нас в Думе были те, кто чуть ли не стоя ему аплодировали и думали, что сейчас начнется тот момент, когда наладятся наши взаимоотношения. Ничего из этого не было оправданно, потому что есть администрация, есть структуры, которые не позволят ему это делать.

К тому же тогда у него не было возможности активно взаимодействовать с Россией, потому что все писали о том, что мы помогли ему выиграть выборы. Сейчас таких обвинений точно не будет, поэтому, может быть, ситуация будет лучше. Сильно я бы все равно не радовалась.

В течение какого времени ждать возвращения в случае мирного договора? Думаю, Международный олимпийский комитет (МОК) сразу после этого предпримет какие-то действия. Это может произойти достаточно быстро. К сожалению, проблема сейчас еще и в том, что мы не можем выставлять полную заявку во многих видах.

Несколько лет нам придется постепенно добавлять спортсменов, потребуется четыре года, чтобы на крупном турнире выступила полноценная команда. Некоторым болельщикам, которые не знают нюансов, будет не очень понятно, почему так происходит. Возвращение будет довольно своеобразным.

Откажется ли кто-то играть с Россией? Нет, может, только Украина откажется. Все остальные же играют с нами в теннис, так что повозмущаются и никуда не денутся. Когда на «Уимблдоне» попытались не поиграть, то получили штраф и снова начали. Штраф в полтора миллиона поставил мозги на место», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .