Светлана Журова: «Разговоры об олимпийском перемирии опережают события, тем более что за 4 месяца может все закончиться и у нас, и у Израиля с Палестиной»

Светлана Журова считает преждевременными разговоры об олимпийском перемирии.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.

«Перемирие на Олимпийских играх объявляется всегда. Но я удивлена, что сейчас это делается настолько заранее. Напоминает какую-то пиар-акцию. На Олимпиаде в Сочи все приезжали в Олимпийскую деревню и оставляли подпись на стене перемирия. Это уже традиция, но объявляется всегда незадолго до Олимпиады – не за четыре месяца.

Я пытаюсь понять, зачем Украина это делает. Наверное, хочет, чтобы Россия сразу ответила, или показать: «Смотрите, это мы предложили – не Россия!» Хотя это традиция города, проводящего Олимпиаду. Но делают это где-то за месяц до начала. Но чтобы за четыре месяца… Не помню такого.

Когда мы ждали этого от Украины на 9 мая, на Пасху, они не отвечали. Теперь, когда это касается Олимпиады – глобального события, надо показать, что Россия ничего не ответила. Почему мы должны заранее отвечать? В таком случае должны и Израиль, и США – все.

Мне кажется, что сейчас разговоры об олимпийском перемирии опережают события, тем более что за эти четыре месяца может все закончиться и у нас, и у Израиля с Палестиной. А сейчас получается, что через эти разговоры пытаются поддавить. Для меня это странно. Какая-то акция, чтобы посмотреть на реакцию России. Конечно, мы это примем, но та сторона нам не отвечала, когда предлагали мы.

Возможно, это делается для того, чтобы сказать: «Если Россия сейчас не отреагирует, давайте вообще никого не допустим». Кажется, что это чистой воды провокация, которая кроется за благими намерениями. Красиво обернутая в слова о перемирии. Когда наступит положенный срок, Россия тоже заявит об этом – не понимаю, зачем сейчас говорить об этом», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Политика
logoСветлана Журова
